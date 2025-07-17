17/07/2025 09:22

【關稅戰】特朗普軟化對華態度，中美關稅休戰或再延長三個月

《經濟通通訊社17日專訊》據《彭博》引述消息報道，美國總統特朗普為了爭取實現與中國國家主席習近平的峰會並達成貿易協議，在談到中國時收斂了他咄咄逼人的語氣。另外，報道亦引述消息指，中美關稅休戰可能會再延長三個月，而特朗普對華態度的溫和化導致其智囊內部出現分歧。



報道稱，特朗普現在關注的是與北京達成類似他第一個任期內那樣的採購協議，並標榜自己速戰速決的成果，而不是從根本上解決貿易失衡。特朗普對華的強硬態度軟化，他周二（15日）表示，將「以非常友好的方式」與中國展開鬥爭。周三（16日），他對媒體表示中國一直在芬太尼問題上幫忙。



知情人士稱，特朗普反覆無常的手段以及他對自己承諾的強硬政策的背離，讓內部決策者以及外部智囊憂心忡忡。他本周的做法更是加劇了人們對美國對華紅線現在也可以討價還價的不安。



*美方認為英偉達參與在華競爭，對贏得科技戰至關重要*



報道指，允許英偉達再次出售H20芯片，顛覆了特朗普政府自己宣稱的不讓北京染指最關鍵美國科技的方針。此前有多名高級官員都曾表示，該問題不在雙方談判範圍內。消息指，有些官員私下反對頒發許可證，但相反的意見佔了上風，後者認為允許英偉達在中國與華為競爭，對贏得與北京的人工智能競賽至關重要。



為了進一步緩解緊張關係，美國官員正準備推遲8月12日關稅休戰期限。貝森特早前暗示該期限具有靈活性。一位知情人士表示，關稅休戰可能會再延長三個月。



與此同時，美國一些政府官員正致力於讓中國同意購買一定量的美國商品和服務。這或許能緩解特朗普對貿易逆差的擔憂，但從長遠來看此舉對縮小貿易逆差作用不大。(ry)