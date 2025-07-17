17/07/2025 11:28
《中國要聞》上半年全國鐵路累計發送旅客22.4億人次，創新高
《經濟通通訊社17日專訊》據「中國鐵路」微信公眾號消息，2025年上半年，全國鐵路累計發送旅客22.4億人次、同比增長6.7%，創歷史同期新高。上半年全國鐵路日均開行旅客列車11183列，同比增長7.5%。
中國鐵路介紹，加強跨境客運組織，上半年廣深港高鐵發送跨境旅客1503.3萬人次，中老鐵路發送跨境旅客13.9萬人次，同比分別增長16.1%、19.1%。
同時，積極適應國家全面放寬優化過境免簽政策，為外籍旅客出行提供便利，上半年全國鐵路發送外籍旅客914.8萬人次、同比增長30.1%。此外，上半年全國鐵路累計開行旅遊列車972列，同比增長23.2%，有效助力了旅遊經濟、銀髮經濟發展。(jq)
中國鐵路介紹，加強跨境客運組織，上半年廣深港高鐵發送跨境旅客1503.3萬人次，中老鐵路發送跨境旅客13.9萬人次，同比分別增長16.1%、19.1%。
同時，積極適應國家全面放寬優化過境免簽政策，為外籍旅客出行提供便利，上半年全國鐵路發送外籍旅客914.8萬人次、同比增長30.1%。此外，上半年全國鐵路累計開行旅遊列車972列，同比增長23.2%，有效助力了旅遊經濟、銀髮經濟發展。(jq)