17/07/2025 16:51

【聚焦人幣】人幣即期收跌20點子報7.1796，創逾一周新低

《經濟通通訊社17日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1796，較上個交易日4時30分收盤價跌20點子，三連跌，創7月9日以來逾一周新低，全日在7.1753至7.1824之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌35點子，報7.1840。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1461，較上個交易日升65點子，止三連跌，創2024年11月8日以來逾八個月新高。



交易員稱，美聯儲主席鮑威爾或被解雇的擔憂令美元走勢不穩，同時人民幣中間價繼續保持強勢，拉大了與市場價價差，短期匯價仍難有明顯方向；繼續關注美國與各國的貿易談判進展。一外資行交易員稱，「外圍消息比較多，中間價偏強思路估計會繼續，人民幣暫時也不會出方向。」(jq)