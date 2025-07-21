17/07/2025 10:26

【ＡＩ】官媒：警惕資本追逐AI人才演變為非理性競價

《經濟通通訊社17日專訊》內地官媒《證券時報》今日在頭版刊登題為《AI人才「天價薪酬」的蘊意與警示》的評論文章，指近期一些外國科技巨頭不計代價地搶奪稀缺的頂尖AI人才，對中國AI產業發展有諸多啟示。數據顯示，當前中國AI人才缺口超過500萬人，同時，中國AI人才集中在應用層，在基礎層的AI芯片、算法研究、底層架構系統等領域極度短缺。因此，中國既要持續加大對AI教育的投資力度，培養更多本土優秀人才，也要積極引進海外高端人才，營造良好的人才發展環境。企業應為頂尖AI人才提供更具有競爭力的薪酬待遇、更充足的算力資源、更廣闊的發展空間，更好地吸引和留住人才。



文章指，同時也要看到，在「天價薪酬」面前，需要警惕資本對AI人才的追逐演變為非理性競價，從而催生泡沫。如何讓AI人才的價值回歸理性，讓技術紅利真正推動產業升級與社會進步，或許是更重要也更長遠的命題。(sl)