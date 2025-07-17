17/07/2025 11:27

【特朗普新政】加密貨幣監管法案在美國國會再遇阻礙

《經濟通通訊社17日專訊》周三（16日）晚些時候，3項加密貨幣監管法案的前景陷入不確定狀態，此前保守派眾議院共和黨議員連續第二天表示反對，導致法案停滯不前。



當天早些時候，一個新的共和黨議員團體提出反對意見，他們反對為安撫前一天持保守立場的反對者而提出的最後一刻修改方案。



談判仍在進行中，但截至下午4:30，已有超過6名共和黨議員與所有民主黨議員一起投票，反對其中兩項監管法案按當前形式推進。假設所有議員都出席的情況下，若失去超過3張共和黨選票，法案就無法獲得通過。



分析指，對於加密貨幣行業而言，持續的僵局令人大失所望，並可能粉碎在被稱為「加密周」期間通過加密貨幣法案的任何希望。(rc)