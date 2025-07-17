17/07/2025 14:16

【外圍經濟】日本參議院選舉周末舉行，市場恐遭遇「股債匯三殺」

《經濟通通訊社17日專訊》以選舉前的民調結果作參考，本周末日本參議院選舉後，日本股市可能面臨中長線下跌的風險。有鑑於本月以來日圓和日債的疲弱表現，日本市場接下來或遭遇「股債匯三殺」。



多項地方民調顯示，由自民黨和公明黨組成的日本執政聯盟，可能會在本周末的選舉中失去參院多數席位，這對日本首相石破茂來說，是繼去年10月意外失去眾議院多數席位後遭遇的又一次挫折。



日本參議院總計有248個席位，本屆參議院選舉將改選其中的124席、補選1席。在這次不納入改選的席次中，執政聯盟擁有75席。只有在參議院選舉中獲得至少50席，執政聯盟才能維持多數地位。根據日本媒體周二公布的民調結果顯示，石破茂領導的自民黨在參議院選舉中預計將僅能獲得35個席位，公明黨預計獲得9個席位，兩黨合計獲得席位可能會低於維持多數地位所需的50席。



分析指，自本月以來，上述政治擔憂已給日本市場帶來了明顯壓力，7月日本股市的表現明顯遜於MSCI全球指數，東證指數7月至今累計下跌1.2%，結束了此前連續3個月的漲勢。



*執政黨能否握有議會多數席位影響日股走勢*



Nissay Asset Management首席分析師Toshiya Matsunami發現，從歷史上看，執政黨能否握有議會多數席位，對於日股走勢而言有著顯著的強弱差異。當執政黨失去多數席次時，東證指數平均需要35到75天才能見底，期間總跌幅平均達到8%左右，而如果執政黨贏得選舉，情況則要好得多，東證指數一般將能在約15天內觸底，隨後則明顯走高。



此外，10年期日本國債債孳息率周二觸及了2008年以來的最高位。受政治動盪和貿易摩擦影響，日圓本月至今表現也成為了主要非美貨幣中表現最差的貨幣之一。



住友三井信託銀行市場策略師瀨良禮子表示，「如果極右翼和極左翼政黨勢力增強，日圓、日債和日股可能面臨『三殺』的風險。」(rc)