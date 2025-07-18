18/07/2025 16:51

《外圍焦點》美國公布新屋動工等數據

《經濟通通訊社18日專訊》美股三大指數昨日（17日）收市報升，納指與標普500再創新高。市場正評估最新企業季績。美國經濟數據向好，6月零售銷售超預期，上周初申領失業救濟人數連續第五周下降。道指升229.71點或0.52%，報44484.49點；標普500指數升33.68點或0.54%，報6297.38點；納指升153.78點或0.74%，報20884.27點。港股方面，恒生指數收市報24825，升326點或1.3%，成交2387億元。



各國沒重要經濟活動。數據方面，本港時間今晚8:30pm，美國公布6月建築許可，月率跌幅料由2%收窄至0.5%；6月新屋動工料由125.6萬升至130萬，月率料由下滑9.8%改善至升3.5%。10:00pm，美國公布7月密歇根大學消費者信心指數，料由60.7升至61.5。(wa)