18/07/2025 11:48

《外資精點》滙豐研究首予山東黃金買入評級，H股目標價31元

《經濟通通訊社18日專訊》滙豐研究首予山東黃金(01787)(滬:600547)「買入」評級，A、H股目標價分別為36元人民幣、31港元。



該行發表研究報告指，一方面雖然金價升浪預期已結束，但短期仍料上升持續高位，只是下半年升幅受抑制。



公司層面方面，該行稱，山東黃金進入新項目及海外擴張的新增長階段，預計公司2025至27年淨利潤年複合增長率達36%，主要受惠於銷量增長及2025年金價上漲帶動毛利率擴張。該行亦預計今年純利按年增長164%。



該行應用估值為平均預測市盈率18倍，估計金價維持高位，但不會進一步上升。而投資評級則基於看好公司環球資源、穩定營運及海外潛在併購增長機會。(rh)



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