18/07/2025 13:23

【特朗普新政】美國國會通過法案，取消聯邦政府對公共廣播的撥款

《經濟通通訊社18日專訊》美國國會參眾兩院周四（17日）通過一項削減開支法案，取消過去半個世紀以來，聯邦政府為公共電視和廣播提供資金的慣例。



該計劃由馬斯克曾領導的「政府效率部」(GOGE)發起，參院以51比48票，及眾院以216比213票的微弱比數通過該法案。



法案為聯邦政府每年節省90億美元。除了削減11億美元的公共廣播資金外，還終止了一系列對外援助項目，並關閉了美國和平研究所。



白宮預算主任Russell Vought表示，他計劃向國會提交更多此類快速削資措施。他沒有具體說明削減的領域，但政府已在住房和城市發展部、衛生和公共服務部以及教育部等多個部門進行了大規模裁員。(jf)