18/07/2025 08:50

【開市Ｇｏ】天才法案快生效，內地擴豪車徵稅，聯邦制藥強抽水

2025年7月18日【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報升，納指與標普500再創新高。市場正評估最新企業季績。美國經濟數據向好，6月零售銷售超預期，上周初近領失業救濟人數連續第五周下降。道指收市升229.71點，或0.52%，報44484.49點；標普500指數升33.68點，或0.54%，報6297.38點；納指升153.78點，或0.74%，報20884.27點。中國金龍指數上升93點。日經期貨截至上午7時36分上升5點。



2、美國6月零售銷售數據遠超市場預期，環比增長0.6%，反映消費動力仍然充足。此次升幅大幅高於市場預期的0.1%，扭轉了5月0.9%的跌勢。按年比較方面，6月零售銷售按年升3.9%。扣除汽車、汽油、建築材料及食品服務後，6月核心零售銷售同樣按月回升0.5%，高於預期的0.3%，顯示美國居民基本消費仍具韌性。



3、美國聯儲局理事庫格勒表示，隨著美國政府關稅影響開始傳導至消費者價格，聯儲局在一段時間內不應該進行減息，而是需要採取限制性貨幣政策以抑制通脹心理。另外，聯儲局前理事、下任主席潛在候選人沃什指，在鮑威爾領導下的聯儲局已進入權威缺失的政策領域，並再次批評聯儲局擔心特朗普關稅可能推高通脹。



4、美國國會眾議院周四（17日）通過《GENIUS法案》、《CLARITY法案》及《反CBDC監控國家法案》的加密貨幣相關法案。當中，GENIUS法案預計於周五（18日）簽署正式成為法律。



5、《路透》報道，奧地利私隱關注組織「noyb」對阿里(09988)旗下AliExpress、字節跳動旗下TikTok及騰訊(00700)旗下微信提出數據私隱投訴，指控相關機構未能遵守歐盟關於向用戶提供完整數據副本的法律。



6、美國商務部公布，裁定由中國進口至當地的石墨，獲得中國政府的不公平補貼，故決定向相關貨品加徵93.5%反傾銷稅。若計及現有關稅，中國進口至美國的石墨須支付160%有效關稅。



7、歐盟中國商會汽車工作組日前首次與歐委會官員，以及歐洲議會國際貿易委員會主席舉行會晤，呼籲讓中國車企在歐洲獲得公平的市場准入。雙方亦討論中歐汽車產業合作的三方面重點議題，包括全球貿易變局對歐盟政策的影響、對中國電動汽車關稅政策，以及中國在歐投資環境與前景。



8、香港政府統計處公布，本港今年4月至6月經季節性調整失業率為3.5%，與3月至5月的數字相同；就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.4%的水平。另外，總就業人數365.73萬人，減少約7400人；總勞動人口為379.35萬人，減少約7000人。失業人數（不經季節性調整）為13.62萬人，與3月至5月的數字大致相若；就業不足人數跌至5.26萬人，減少約1000人。



9、外電引述知情人士透露，作為全球最大的手機玻璃蓋板製造商之一，伯恩光學正在考慮重啟在香港首次公開募股(IPO)的計劃。知情人士稱，可能尋求最早於今年向港交所提交文件。



【焦點股】



比特幣ETF：華夏比特幣(03042)、FA南方比特幣(03066)、嘉實比特幣(03439)等 穩定幣概念：國泰君安國際(01788)、眾安在綫(06060)、新火科技控股(01611)等

- 美國眾議院通過《天才法案》，特朗普擬允許加密幣投資退休市場



新能源車股：理想(02015)、蔚來(09866)、小鵬(09868)等

- 理想、蔚來於美股盤中雙雙大升逾7%，小鵬則錄得超過2%的漲幅

- 中國財政部將豪車消費稅加徵門檻從130萬元人民幣降至90萬元人民幣

- 財政部另表示，沒有內燃機的車型僅在零售環節徵收消費稅；二手豪車不徵消費稅



長和(00001)

- 據報中國正推動中遠海運集團成為長和港口交易的平等合作夥伴和股東

- 若果中遠海運未能參與收購，中國或阻撓港口交易



聯邦制藥(03933)

- 折讓近8%配股籌資最多22億元，料淨籌逾21億元



港鐵(00066)

- 小蠔灣站項目沉降幅度超標，地基工程暫停



中國石墨(02237)

- 美國向中國進口石墨加徵93.5%反傾銷稅



本港銀行股：滙控(00005)、恒生(00011)、渣打(02888)

-金管局表示無意設立「壞帳銀行」，香港銀行信貸風險可控



六福集團(00590)

- 首季度零售收入回升14%，同店銷售升5%



微創醫療(00853)

- 料中期虧損不超過1.1億美元



微創機器人(02252)

- 料中期經調整虧損最多逾1億人幣



中國新經濟投資(00080)

- 獲美圖(01357)創辦人蔡文勝溢價19%提全購，今早復牌



建滔(00148)、建滔積層板(01888)

- 建滔折讓近8%配售建滔積層板最多7850萬股舊股，套現7.9億元



泰格醫藥(03347)

- 近2.7億元售禮新醫藥3.4%股權



誼礫控股(00076)

- 發1995萬元CB，開發Web3業務



協鑫科技(03800)

- 與中國太保投管研發RWA代幣化，訂備忘



華檢醫療(01931)

- 拓RWA交易所及穩定幣，籌備申請港美穩定幣牌照





【油金報價】



紐約期油上升0.10%，報67.63美元/桶



布倫特期油無升跌，報69.60美元/桶



黃金現貨上升0.01%，報3339.31美元/盎司



黃金期貨下跌0.02%，報3344.70美元/盎司