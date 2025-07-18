18/07/2025 14:41

【關稅戰】美解禁H20為阻中方國產替代，商務部：摒棄零和思維

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》針對近日美方官員表示，美批准向中國銷售英偉達H20芯片是中美經貿談判的一部分，目前華為等中國企業已經生產了等效芯片，美方不希望中方實現國產替代。中國商務部對此回應，中美倫敦經貿會談後，雙方保持密切溝通，確認了倫敦框架細節並推進相關落實工作。中方依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方於7月上旬相應取消了會談涉及的對華限制措施；近日又主動表示將批准對華銷售英偉達H20芯片。中方認為，美方應摒棄零和思維，繼續取消一系列不合理的對華經貿限制措施。



商務部新聞發言人表示，今年5月，美方針對華為升騰芯片發布相關出口管制指南，以莫須有的罪名對中國芯片產品加嚴管制，以行政力量干預市場公平競爭，嚴重損害中國企業正當權益，中方已嚴正闡明立場，堅決反對。期待美方與中方相向而行，通過平等磋商，糾正錯誤做法，為雙方企業互利合作營造良好環境，共同維護全球半導體產供鏈穩定。