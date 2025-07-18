18/07/2025 19:42

《再戰明天》本港公布CPI，美國公布領先指標

《經濟通通訊社18日專訊》本港公布CPI，及美國公布領先指標，料為下周一（21日）市場焦點。



下周一日本假期休市。各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一4:30pm（本港時間．下同），香港公布6月綜合消費物價指數。10:00pm，美國公布6月領先指標，跌幅料由0.1%擴大至0.2%。



在本港，下周二（22日）公布業績的公司有:ASMPT(00522)等。



下周四（24日）公布業績的公司有:IMAX CHINA(01970)等。



下周五（25日）公布業績的公司有:國際家居零售(01373)、佰金生命科學(01466)等。(wa)