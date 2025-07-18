18/07/2025 15:21

【穩定幣】第四範式(6682)推穩定幣智能風控及合規解決方案

《經濟通通訊社18日專訊》第四範式(06682)今推出「穩定幣智能風控&智能合規解決方案」，源於智能反洗錢系統和交易反欺詐解決方案，透過構建即時風險感知與自我調整防禦體系，築牢動態化交易安全屏障，助力穩定幣合規發展。



公司亦稱，當前AI正深度重構穩定幣生態，助推其智能化升級，包括智能監管合規中的政策動態感知，由AI演算法自動解析全球監管檔，如香港《穩定幣條例》、美國《GENIUS 法案》，動態調整合規參數，自動生成合規策略，提高回應速度；鏈上行為預判中，由AI 系統通過大資料和機器學習，即時監控跨境資金流、社交媒體與鏈上資料，提前預警「穩定幣脫錨」「仿冒專案詐騙」等風險，降低損失率。



精準反欺詐方面，包括多模態風險識別，如融合交易圖譜、位址聚類、行為偏離分析，精准 定位洗錢團夥；自我調整風控規則中，為AI動態優化反洗錢規則庫，應對新型詐騙手 段，如遠程操控、混幣器轉移贓款，彌補人工規則更新滯後缺陷。(rh)