18/07/2025 11:40
《港元利率》港元拆息全線下行，一個月拆息跌10.405基點
《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息全線下行，而與樓按相關的一個月拆息報1.07321厘，跌10.405基點，是7月10日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.93256厘，跌10.72基點。
隔夜息報0.13232厘，跌5.673基點；一周拆息跌12.37基點，報0.26321厘，兩周則跌12.56基點，報0.55994厘。
長息方面，六個月拆息跌6.512基點，報2.51113厘，一年期則跌4.554基點，報2.92452厘。
港元匯價今日在7.8481-7.8494之間上落，最新報7.8491。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.13232厘，跌5.673基點；一周拆息跌12.37基點，報0.26321厘，兩周則跌12.56基點，報0.55994厘。
長息方面，六個月拆息跌6.512基點，報2.51113厘，一年期則跌4.554基點，報2.92452厘。
港元匯價今日在7.8481-7.8494之間上落，最新報7.8491。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.13232
|-5.673
|一周
|0.26321
|-12.37
|兩周
|0.55994
|-12.56
|一個月
|1.07321
|-10.405
|兩個月
|1.57226
|-11.732
|三個月
|1.93256
|-10.72
|六個月
|2.51113
|-6.512
|一年
|2.92452
|-4.554
資料來源：香港銀行公會