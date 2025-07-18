18/07/2025 11:40

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.13232 -5.673 一周 0.26321 -12.37 兩周 0.55994 -12.56 一個月 1.07321 -10.405 兩個月 1.57226 -11.732 三個月 1.93256 -10.72 六個月 2.51113 -6.512 一年 2.92452 -4.554

《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息全線下行，而與樓按相關的一個月拆息報1.07321厘，跌10.405基點，是7月10日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.93256厘，跌10.72基點。隔夜息報0.13232厘，跌5.673基點；一周拆息跌12.37基點，報0.26321厘，兩周則跌12.56基點，報0.55994厘。長息方面，六個月拆息跌6.512基點，報2.51113厘，一年期則跌4.554基點，報2.92452厘。港元匯價今日在7.8481-7.8494之間上落，最新報7.8491。資料來源：香港銀行公會