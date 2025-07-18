18/07/2025 08:42

《基金觀點》富達：全球資本展開再平衡布局，宜放眼美國以外市場

《環富通基金頻道18日專訊》富達國際指，美國威脅將於8月1日起對多個貿易夥伴徵收重大關稅。受影響的主要是亞洲地區，尤其韓國及日本等，而南非亦在名單之列。市場普遍認為此舉可能再次是談判策略的一部分，並預期在關稅正式生效前，或宣布延遲實施或達成「原則性協議」。



不確定性及關稅上升，加上勞動人口增長放緩，以及財政赤字對利率帶來上行壓力，將導致美國經濟增長疲弱及通脹持續高企。這或會促使投資者將目光轉向美國以外市場，尋找具韌性增長前景及合理估值的機遇。



*投資者調降對美大型科技股重押，更看好亞洲股市*



富達國際亞太區投資總監Stuart Rumble表示，美國例外論在過去至少10年持續影響投資者在全球市場的資本配置。如今，投資者開始重新評估配置比例。貿易情勢變化、財政不確定性以及瞬息萬變的匯率壓力，促使投資者從更寬廣的角度找尋增長和可持續收益來源。



近期資金動向顯示，全球似乎正默默展開策略性再平衡布局。許多投資者重新審視自己的股票配置，希望將資金轉向歐洲、日本及其他亞洲地區。以投資組合來說，投資者逐步調降對美國大型科技股的重押，多元配置於具備類似增長力與品質、但估值更具吸引力的類股，例如更加看好亞洲股市，尤其是掌握AI人工智能、能源轉型、先進製造業，以及內需消費等策略趨勢的行業。



*對歐亞高評級主權債興趣日濃，增配各區域本地貨幣債*



在固定收益方面，投資者對歐洲和亞洲高評級主權債的興趣日益濃厚，同時也增加對各區域本地貨幣債的配置。貨幣策略持續發展，投資者在某些情況下，也開始考慮美元部位如何避險及避險時機，並就其他儲備貨幣和可望受惠區域資金回流的貨幣提高配置比重。



富達國際基金經理張宇翔評論道，美股相較於其他區域股市一直享有估值溢價，反映美國企業亮眼的盈餘增長、不斷提高的利潤率以及優異的創新能力。此外，美國債市憑藉其市場深度和流動性、穩定的法治，以及美元作為全球儲備貨幣的地位，所以能吸引大量資金流入。這種美國例外論也助長美元的強勢，因為雙赤字所產生的剩餘美元(surplus dollar)又回流到投資於美國的金融資產。



然而，有些重大變化導致全球投資者重新評估美國例外論能否持續下去。當今主流為去全球化以及供應鏈碎片化，美國企業是否能像過去一樣，保持較其他地區更亮眼的盈利增長和利潤率？隨著資本開始轉向，美元長達10年的多頭周期是否會出現逆轉？歸根究底，關鍵在於美國資產的「估值溢酬」程度。



*亞洲和中國內地AI公司具潛力，新興市場債具良好投資展望*



從多元資產投資的角度來看，在去全球化的情況下尤須提升投資組合多樣性，包括分散配置於各區域股市、債券種類及貨幣。舉例而言，過去投資者主要在美國市場尋找AI人工智能相關投資機會，但現在到亞洲和中國內地可以發掘更多深具潛力的公司，而且通常估值更具吸引力。固定收益方面，利率周期走向分歧，加上具吸引的殖利率水平，代表新興市場債具備良好的投資展望。增加配置於非美元資產，包括主要已開發國家貨幣和部分新興市場貨幣，可提升貨幣多樣性，再加上黃金等，有助提升投資組合穩定性。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。