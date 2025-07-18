18/07/2025 12:09

【穩定幣】大和：港元穩定幣牌照將發予民營企業，籲買入OSL

《經濟通通訊社18日專訊》大和發表研究報告指出，早前邀請HashKey Capital合夥人Jupiter Zheng討論香港穩定幣及實物資產(RWA)的商業化機會。HashKey Group運營香港最大的持牌加密貨幣交易所之一，並持有RD Inno Tech的股權，後者是參與香港金管局沙盒的三家潛在穩定幣發行商之一。該行強調，用例仍是香港穩定幣成功的關鍵因素，並淡化本地加密交易及RWA的總可及市場(TAM)，因投資者基礎有限。在香港穩定幣牌照方面，該行認為首批牌照將發給具港元穩定幣用例的民營企業(POEs)，而人民幣穩定幣牌照可能授予國有企業(SOEs)，旨在提升人民幣在跨境貿易的採用。



該行指出，1類牌照升級的過程需時6-9個月，經紀需升級內部系統以實現與VATP（如HashKey）的API連接。然而，該行認為若香港無重大監管變化以擴大投資者基礎及資產供應，本地加密交易及RWA的TAM增長將不明顯。



同時，穩定幣在跨境貿易的採用潛力更為明顯，因其成本較低、結算較快並繞過SWIFT系統。該行認為，在發行商自身生態系統以外推動穩定幣供應的有機增長並不容易，因需大量業務發展努力及用戶激勵。值得注意的是，人民銀行跨境銀行間支付系統(CIPS)於2024年結算175萬億元人民幣，顯示人民幣穩定幣在跨境貿易/結算的巨大潛力。該行認為首批人民幣穩定幣牌照可能授予國有企業，因其戰略重要性。



大和維持對全球區塊鏈和加密貨幣行業「正面」評級，並對Coinbase(COIN.US)和OSL集團(00863)維持「買入」評級。雖然長期看好美國和香港的監管進展將推動加密貨幣價格和交易量，但提醒部分公司（如香港部分傳統券商）的商業化機會仍不明朗，可能面臨短期波動。(kl)



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