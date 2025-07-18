18/07/2025 15:41

【聚焦數據】廣東6月出口同比轉增2.3%，進口增長7.2%

《經濟通通訊社18日專訊》2025年上半年廣東進出口情況新聞發布會上公布，據海關總署廣東分署統計，6月進出口8099億元（人民幣．下同），增長3.9%，出口增長2.3%，是在5月年內首次出口下降3.1%後回復增長；進口同比增長7.2%，較5月的增長8.7%，增速放緩。



*上半年出口、進口規模均創歷年同期新高*



上半年，廣東外貿進出口4.55萬億元，較去年同期增長4%，增速快於全國1.1個百分點。其中，出口2.89萬億元，增長1.1%；進口1.66萬億元，增長9.5%。進出口、出口、進口規模均創歷年同期新高。二季度，廣東外貿進出口增長3.8%，自2023年第三季度起，連續8個季度保持正增長。



上半年，廣東對共建「一帶一路」國家進出口1.79萬億元，增長3.8%，佔廣東進出口總值的39.3%。其中，對東盟進出口7571.3億元，增長5.9%。同期，對香港、歐盟、台灣、日本、韓國等進出口均實現增長。此外，對非洲、中亞五國進出口增速快於整體，分別增長8.5%、23.1%。



上半年，廣東出口機電產品1.96萬億元，增長7.2%，佔廣東出口總值的67.8%，佔比提升3.9個百分點。其中，電腦及其零部件、電工器材、集成電路等主要出口商品分別增長15.9%、17.2%、27.1%；無人機、「新三樣」等出口新動能增勢強勁，分別增長29.2%、28.8%。自主品牌產品出口6552.7億元，增長11.2%，佔22.7%。(jq)