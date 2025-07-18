18/07/2025 17:12
【聚焦數據】人行上海：上半年新增貸5630億，少增1210億
《經濟通通訊社18日專訊》人行上海總部發布2025年上半年上海貨幣信貸運行情況。6月末，上海本外幣貸款餘額12.85萬億元，同比增長8.4%，增速比上月末低0.2個百分點。人民幣貸款餘額12.26萬億元，同比增長8.7%，增速比上月末低0.5個百分點；外幣貸款餘額824億美元，同比增長2.1%，增速比上月末高5個百分點。上半年，人民幣貸款增加5630億元，同比少增1210億元。
分部門看，住戶部門貸款增加1966億元，其中，短期貸款減少50億元，中長期貸款增加2015億元；企(事)業單位貸款增加3140億元，其中，短期貸款增加1307億元，中長期貸款增加1866億元，票據融資減少123億元；非銀行業金融機構貸款減少95億元。6月份，人民幣貸款增加1099億元，同比少增383億元。上半年，外幣貸款增加20億美元，同比多增41億美元。6月份，外幣貸款增加17億美元，同比多增42億美元。(jq)
分部門看，住戶部門貸款增加1966億元，其中，短期貸款減少50億元，中長期貸款增加2015億元；企(事)業單位貸款增加3140億元，其中，短期貸款增加1307億元，中長期貸款增加1866億元，票據融資減少123億元；非銀行業金融機構貸款減少95億元。6月份，人民幣貸款增加1099億元，同比少增383億元。上半年，外幣貸款增加20億美元，同比多增41億美元。6月份，外幣貸款增加17億美元，同比多增42億美元。(jq)