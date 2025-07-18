18/07/2025 17:38

【聚焦數據】廣東上半年GDP同比增長4.2%，低於全國水平

《經濟通通訊社18日專訊》廣東統計局公布數據顯示，上半年，廣東實現地區生產總值68725.40億元(人民幣．下同)，按不變價格計算，同比增長4.2%，低於全國水平的5.3%。



其中，第一產業增加值2258.86億元，增長4.2%；第二產業增加值25978.86億元，增長3.4%；第三產業增加值40487.69億元，增長4.6%。



*上半年廣東工業增加值同比增4%*



上半年，全省規模以上工業增加值同比增長4.0%，增速比一季度加快0.1個百分點，其中6月份增長5.3%。分門類看，採礦業增加值下降0.3%，降幅收窄3.0個百分點；製造業增長4.5%，增速提高0.1個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降0.1%。



上半年，全省服務業增加值同比增長4.6%，增速比一季度加快0.3個百分點。其中，交通運輸倉儲郵政業、金融業增加值分別增長6.6%、7.0%，比全部服務業增速高2.0個、2.4個百分點。



*上半年廣東固投降近一成，房地產開發投資降16.3%*



上半年，全省固定資產投資同比下降9.7%。大規模設備更新政策支持帶動設備工器具購置投資增長1.5%，增速比一季度加快2.0個百分點。工業投資佔比達38.1%，其中汽車製造業、石油煤炭及其他燃料加工業投資分別增長14.6%、57.9%。房地產開發投資下降16.3%，新建商品房銷售面積下降10.6%，降幅比上年同期收窄20.0個百分點。



*上半年廣東消費同比增3.5%，以舊換新品類商品增速勁*



上半年，全省社會消費品零售總額同比增長3.5%，增速比一季度加快1.0個百分點。按消費類型分，商品零售增長3.6%，餐飲收入增長2.7%。以舊換新相關品類商品零售額快速增長，限額以上單位家用電器和音像器材類、文化辦公用品類、家具類、通信器材類、建築及裝潢材料類分別增長44.9%、38.5%、65.5%、24.2%、35.2%；新能源汽車商品零售額增長2.7%。(jq、sl)