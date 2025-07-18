18/07/2025 16:38

【聚焦人幣】人幣即期收升30點子，止三連跌，報7.1766

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1766，較上個交易日4時30分收盤價升30點子，止三連跌，全日在7.1758至7.1826之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升49點子，報7.1801。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1498，較上個交易日跌37點子，較市場預測偏強仍近240點。



交易員稱，隔夜美國零售數據表現好於預期，美元指數偏上行，人民幣則繼續盤整走勢，市場交投意願有所下降。



星展銀行報告認為，中國經濟二季度強勁增長後，政策制定者或許更有信心；允許人民幣走強也意味著匯率問題在中美貿易談判中不再是令人頭疼的問題，華盛頓對中美貿易的態度也明顯緩和。在這樣的背景下，即使美元走強，人民幣可能成為區域內表現優異的貨幣。(jq)