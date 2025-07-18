18/07/2025 17:49

《中國要聞》加國對含中國鋼鐵成分產品加關稅，商務部：堅決反對

《經濟通通訊社18日專訊》加拿大財政部網站當地時間16日發布公告稱，為應對美國鋼鐵關稅和全球鋼鐵產能過剩，自8月1日起擴大進口鋼鐵關稅配額適用範圍、收緊現有配額，對配額外進口徵收附加稅，同時將對自美國以外國家進口、含有在中國熔化和澆鑄鋼鐵的產品徵收25%的附加稅。



對此，中國商務部網站今日傍晚發布發言人答記者問文章回應稱，加方以保護本國產業為由，宣布採取對含有中國鋼鐵成分的產品加徵關稅等單邊措施，有關做法違反世貿組織規則，擾亂國際貿易秩序，損害中方利益，是典型的單邊主義、保護主義行徑。中方對此強烈不滿，堅決反對。



發言人指，事實上，造成加國內鋼鐵產業遭遇困境的主要原因是美國的單邊關稅措施，但加政府卻回避主要矛盾，還試圖將產業損害轉嫁給包括中國在內的其他貿易夥伴。加方做法於理不合、於法無據、於事無補，將嚴重損害中加兩國正常經貿合作。中方希望加方從維護多邊貿易體制、維護中加經貿關係大局出發，立即糾正錯誤做法，停止限制措施。中方將採取一切必要措施堅決維護中方企業的合法權益。(sl)