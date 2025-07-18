18/07/2025 08:50

【關稅戰】美國擬對中國石墨產品徵收93.5%反傾銷關稅

《經濟通通訊社18日專訊》美國商務部初步裁定中國石墨產品存在傾銷行為，將對這種關鍵電池材料徵收93.5%的反傾銷稅，最終裁定將於12月5日公布。



一個代表美國石墨生產商的貿易協會，於去年12月向兩個聯邦機構提交請願書，要求調查中國企業是否違反反傾銷法。據提出申訴的美國活性負極材料生產商協會，此次新加的關稅疊加此前已有稅率後，石墨的實際關稅稅率將達到160%。



美國活性負極材料生產商協會發言人Erik Olson在聲明中表示：「商務部的裁定表明，中國正在以低於公允價值的價格向國內市場銷售活性負極材料。」



分析指，對石墨徵收反傾銷稅預計將加劇全球電動車供應鏈的緊張局勢。石墨是生產電池負極的重要原物料，據彭博新能源財經，美國去年進口了近18萬公噸石墨產品，其中約三分之二來自中國。(rc)