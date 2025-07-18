18/07/2025 09:27

【美債動盪】外國持有美國國債規模5月上升，加拿大買入量激增

《經濟通通訊社18日專訊》外國投資者所持美國國債規模5月出現上升，受加拿大買入量激增帶動。



美國財政部周四（17日）公布的數據顯示，5月，外國所持美國國債總計為9.05萬億美元，較4月增加324億美元。這一增量幾乎完全抵消4月的減量，持有規模達到有記錄以來的次高水平。



加拿大於5月大手筆買入，淨買入約658億美元中長期債券，令其持有的美國國債總額增加617億美元，達到4300億美元，創紀錄新高。



日本的持有規模增加5億美元，達到1.14萬億美元，而中國的持有規模減少9億美元，至7563億美元。英國的持有規模增加17億美元，至8094億美元。



JPMorgan Investment Management投資組合經理Priya Misra表示：「儘管對赤字存在擔憂，但美國國債的基本需求依然強勁，外國投資者仍在繼續參與。美國國債市場的深度和流動性無可替代。」(rc)