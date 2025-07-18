18/07/2025 13:30

【外圍經濟】歐盟據悉欲設4000億歐元基金，加強應對財政危機

《經濟通通訊社18日專訊》歐盟２萬億歐元預算案受阻之際，知情人士透露，歐盟執委會周三（16日）提議設立4000億歐元財政危機應對工具，將通過聯合借貸的方式籌資。



知情人士表示，歐盟委員會為2028至2034年預算周期，設計了新預算機制，將向成員國提供貸款，以便成員國在面臨不測事件時能夠更快反應。



不過，該基金可能成為歐盟預算計劃中最具爭議的部分之一。多個國家反對「共擔債務」，認為這實際上是在補貼財政不夠審慎的國家。



*德國拒絕歐盟2萬億歐元預算提案*



歐盟執委會主席馮德萊恩日前在布魯塞爾提出歐元預算案，但遭德國反對。德國政府首席發言人在聲明中表示：「在所有成員國都在大力整合本國預算的時候，全面增加歐盟預算不可接受。因此，我們無法接受歐盟委員會的提議。」(rc)