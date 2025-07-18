18/07/2025 16:14

【特朗普新政】美國加州起訴特朗普政府，「非法」取消高鐵撥款

《經濟通通訊社18日專訊》美國總統特朗普周三（16日）宣布，取消對加州高鐵項目的40億美元聯邦撥款，引發加州政府的司法訴訟。



負責監督該項目的加州高速鐵路管理局，周四（17日）向洛杉磯的美國地方法院提出訴訟，質疑特朗普政府取消該項目撥款是「武斷和反復無常的」濫用權力。加州州長紐森誓言，要與特朗普的「非法」舉動作鬥爭。



加州高鐵計劃以3小時車程，連接洛杉磯和三藩市，但已耗時16年。特朗普取消聯邦撥款引發的法律糾紛，為這個計劃增加又一個障礙。



紐森表示，特朗普政府交通部的這一舉動，正值該高鐵計劃即將鋪設軌道之際，貝克斯菲爾德(Bakersfield)和默塞德(Merced)之間，共275公里路段的施工進展順利。(rc)