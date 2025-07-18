18/07/2025 08:36

中國罕王(3788)擬拆罕王黃金上市獲澳大利亞外國投委會批准

《經濟通通訊社18日專訊》中國罕王(03788)公布，建議分拆罕王黃金上市的重組方案已獲得澳大利亞外國投資審查委員會的批准。



該集團指，向該委員會申請包括為執行建議分拆及上市而需要採取的重組行動，該行動旨在基於位於澳大利亞西澳州的Cygnet金礦項目及Mt Bundy金礦項目的開發而建成為一家中型黃金生產商。該委員會發出無異議通知，使詺該集團能夠繼續進行計劃中的交易。(wh)



957）METASPACEX建議公司中文名稱「中國數智科技集團」

《經濟通通訊社18日專訊》METASPACEX(01796)公布，建議採納公司中文名稱「中國數智科技集團有限公司」，公司英文名稱「Metaspacex Limited」將維持不變。建議採納中文名稱須待股東批准等，方可作實。



該集團指，建議採納中文名稱符合戰略及業務發展方向，並將加強在大中華市場的市場地位，提升企業形象及識別，有利未來業務發展。(wh)