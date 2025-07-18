18/07/2025 08:11

華檢醫療拓RWA交易所及穩定幣，籌備申請港美穩定幣牌照

《經濟通通訊社18日專訊》華檢醫療(01931)公布，？動「IVDNewCo Exchange」全球首個聚焦醫療創新藥NewCo高科技資產的現實世界資產(RWA)交易所生態及「IVDD」穩定幣計劃。



該集團指，包括申請香港穩定幣牌照，正推進籌備工作，已同步啟動在美國申請穩定幣牌照的準備工作。該集團計劃陸續收購其他必要合規牌照，如虛擬資產服務提供商牌照、以及歐盟、新加坡等地相關許可，以構建全球化的合規網絡。



該集團指，「NewCo+RWA」Web3交易所生態，定位為以醫療創新藥高科技資產(NewCo)為基礎的Web3交易平台，將該集團收購的潛力創新藥管線資產（即NewCo資產）或領域內具潛力價值的高科技資產與Web3技術融合，形成「交易所+穩定幣」的閉環體系。(wh)