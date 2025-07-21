21/07/2025 11:59

《宏觀脈動－吳永强》黃金「慢牛」趨勢漸成

《宏觀脈動》黃金在今年4月寫下歷史新頁，現貨金價即市衝破每盎司3500美元的歷史高位後，動力稍息。雖然金價過去3個月持續在高位盤整，方向仍然未明，但其結構性利好因素未變，整固過後料將進入「慢牛」格局。



自2000年起並計及今年上半年，黃金在過去25年，有多達19年錄得升幅，累計升幅超過十倍，年度化回報約10.2%，對具避險屬性的資產來說，實屬不俗。黃金在過去25年出現過四次牛市，第一次在2001年3月至2008年3月，期內牛市維持周數達364周，累計升幅2.89倍；第二次在2008年10月至2011年9月，維持了150周，升幅累達1.56倍；第三次是2015年11月至2020年8月，維持周數約246周，期內升幅約92%；第四次則是由2022年9月直到今年7月18日仍未完結，暫時維持了148周，升幅達104%。因此，歷史數據顯示，今次黃金的牛市從維持周數及升幅來說，都不算誇張。



誠如美國大文豪馬克吐溫所言：「歷史不會重演，但常會押韻。(History does not repeat itself, but it often rhymes.)」我們認為，現時仍有多項正面因素支撐黃金價格在下半年持續上行，雖然漲幅或不如上半年，但依然有利可圖。



其中，環球央行和投資者的「淘金熱」，將是支撐金價的主要因素。環球央行在過去3年每年購買黃金的數量多於1000噸，遠高於之前10年平均每年買金介乎400噸至500噸的水平。根據世界黃金協會的《2025年央行黃金儲備調查》，有95%受訪央行認為，全球央行在未來12個月會繼續增加黃金儲備，我們亦預期環球央行今年購買黃金的數量可連續第四年超過1000噸。加上，近期積極購買黃金的央行並非傳統發達市場國家，而是波蘭、阿塞拜疆、中國、土耳其及哈薩克等新興力量，連同非洲多國央行已表明有意增加外匯儲備中的黃金比例，料有助擴大整體黃金需求基礎，可為黃金注入新的動能。



除了環球央行外，投資者對黃金的投資需求亦見殷切，尤其是「去美元化」討論日盛，原本以美元或美債作避險工具的資金，亦更多流入至黃金。根據世界黃金協會的數據顯示，黃金ETF在今年上半年的總持倉已達3616噸，但仍低於2020年最高峰的3925噸，相信尚有進一步增加的空間。



當然，地緣政治局勢不穩定、全球經濟增長動力放慢、關稅風險未除、美國聯儲局減息預期等因素，亦將會是短期支持黃金價格的重要因素。《東亞銀行投資策略師 吳永强》



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