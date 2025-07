21/07/2025 11:59

《宏觀脈動-吳永强》黃金「慢牛」趨勢漸成

《宏觀脈動》黃金在今年4月寫下歷史新頁,現貨金價即市衝破每盎司3500美元的歷史高位後,動力稍息。雖然金價過去3個月持續在高位盤整,方向仍然未明,但其結構性利好因素未變,整固過後料將進入「慢牛」格局。



自2000年起並計及今年上半年,黃金在過去25年,有多達19年錄得升幅,累計升幅超過十倍,年度化回報約10.2%,對具避險屬性的資產來說,實屬不俗。黃金在過去25年出現過四次牛市,第一次在2001年3月至2008年3月,期內牛市維持周數達364周,累計升幅2.89倍;第二次在2008年10月至2011年9月,維持了150周,升幅累達1.56倍;第三次是2015年11月至2020年8月,維持周數約246周,期內升幅約92%;第四次則是由2022年9月直到今年7月18日仍未完結,暫時維持了148周,升幅達104%。因此,歷史數據顯示,今次黃金的牛市從維持周數及升幅來說,都不算誇張。



誠如美國大文豪馬克吐溫所言:「歷史不會重演,但常會押韻。(History does not repeat itself, but it often rhymes.)」我們認為,現時仍有多項正面因素支撐黃金價格在下半年持續上行,雖然漲幅或不如上半年,但依然有利可圖。



其中,環球央行和投資者的「淘金熱」,將是支撐金價的主要因素。環球央行在過去3年每年購買黃金的數量多於1000噸,遠高於之前10年平均每年買金介乎400噸至500噸的水平。根據世界黃金協會的《2025年央行黃金儲備調查》,有95%受訪央行認為,全球央行在未來12個月會繼續增加黃金儲備,我們亦預期環球央行今年購買黃金的數量可連續第四年超過1000噸。加上,近期積極購買黃金的央行並非傳統發達市場國家,而是波蘭、阿塞拜疆、中國、土耳其及哈薩克等新興力量,連同非洲多國央行已表明有意增加外匯儲備中的黃金比例,料有助擴大整體黃金需求基礎,可為黃金注入新的動能。



除了環球央行外,投資者對黃金的投資需求亦見殷切,尤其是「去美元化」討論日盛,原本以美元或美債作避險工具的資金,亦更多流入至黃金。根據世界黃金協會的數據顯示,黃金ETF在今年上半年的總持倉已達3616噸,但仍低於2020年最高峰的3925噸,相信尚有進一步增加的空間。



當然,地緣政治局勢不穩定、全球經濟增長動力放慢、關稅風險未除、美國聯儲局減息預期等因素,亦將會是短期支持黃金價格的重要因素。《東亞銀行投資策略師 吳永强》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。