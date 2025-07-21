21/07/2025 16:01

【關稅戰】美國貿易談判立場趨強硬，歐盟著手制定報復計劃

《經濟通通訊社21日專訊》隨著8月1日最後期限臨近，美國總統特朗普的關稅談判立場變得強硬。歐盟特使最早將於本周舉行會議，討論美歐一旦談不成協議制定應對措施。



據知情人士透露，雙方自上周在華盛頓談判以來，尚未取得進展，未來兩周將繼續進行談判。歐盟絕大多數成員國都傾向於繼續與華盛頓談判，以期在最後期限之前打破僵局。



美國當前想對歐盟商品徵收高於10%的統一關稅，而對航空、部分醫療設備、仿製藥、幾種烈酒，以及美國需要的特定製造設備的豁免則越來越少。



歐盟委員會發言人表示，對正在進行的談判不予置評。美國商務部長盧特尼克周日（20日）表示：「我認為所有這些主要國家都會明白，向美國開放市場比支付高額關稅更好。」(jf)