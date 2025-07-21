21/07/2025 12:00

《駐京專電》民航局：上半年國際貨郵運輸量204萬噸增23%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》中國民航局局長宋志勇在國新辦發布會上表示，2024年，航空貨郵運輸量達到898.2萬噸，相比2020年增長32.8%。在跨境電商等產業帶動下，國際市場成為航空物流發展的重要驅動，今年上半年，國際貨郵運輸量達到203.7萬噸，同比增長23.4%。



截至2024年底，全國貨運航空公司有13家、貨機達到268架，相比2020年分別增加2家、82架。東航物流、南航物流、國貨航相繼完成混合所有制改革，服務鏈條不斷延伸，綜合物流服務水平不斷提高，中國航空企業國際貨運市場份額達44%，同比提高4個百分點。航線網絡不斷優化。國內形成以主要城市群、都市圈為核心的航空貨運通道，目前已經通航50個國家的106個城市，暢達全球核心市場。



下階段，將繼續貫徹落實黨中央、國務院相關決策部署，加快國際航空貨運樞紐建設，優化關鍵資源配置，拓展國際航線網絡，尤其是加快新興市場布局，提升航空貨運通道保障韌性