21/07/2025 16:41

《本港經濟》本港6月整體消費物價按年升1.4%，低於預期

《經濟通通訊社21日專訊》政府統計處公布，今年6月份整體消費物價按年上升1.4%，低於市場預期升1.7%，較5月份的相應升幅(1.9%)為低。主要是由於去年政府在六月份提供的電費補貼較五月份減少所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年6月份的按年升幅（即基本通脹率）為1%，與5月份的相應升幅相同。



從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年6月份的按年升幅分別為2.1%、1.3%及0.9%，而5月份的相應升幅分別為2.8%、1.6%及1.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年6月份的按年升幅分別為1.5%、0.9%及0.7%，在5月份的升幅則分別為1.3%、0.8%及0.8%。



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年6月份錄得按年升幅的類別為住屋（上升2.8%）、交通（上升1.9%）、電力、燃氣及水（上升1.6%）、煙酒（上升1.4%）、外出用膳及外賣（上升1.4%）、雜項物品（上升1.3%），以及雜項服務（上升1.0%）。



另一方面，綜合消費物價指數在今年6月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌4.1%）、耐用物品（下跌2.5%），以及基本食品（下跌0.4%）。



以今年上半年合計，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.7%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為2.3%、1.5%及1.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.2%、1.5%、1%及1%。



政府發言人表示，六月消費物價通脹保持輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1%，與上月相同。各主要組成項目的價格壓力大致受控。展望將來，隨著本地成本和外圍價格壓力應仍大致可控，短期內整體通脹應維持輕微。政府會密切監察相關情況。(bi)