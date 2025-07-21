21/07/2025 19:44

《再戰明天》英倫銀行總裁發表講話，鮑威爾於一個會議上致辭

《經濟通通訊社21日專訊》英倫銀行總裁發表講話，及鮑威爾於一個會議上致辭，料為周二（22日）市場焦點。



*澳洲央行公布政策會議記錄，ASMPT公布業績*



各國重要經濟活動方面，周二本港時間9:30am，澳洲央行公布7月政策會議的會議記錄。5:15pm，英倫銀行總裁貝利、央行金融政策委員會外部委員克羅茲納和威爾金斯在英國議會下院財政委員會就英倫銀行半年度金融穩定報告發表講話。晚上8:30pm，美聯儲主席鮑威爾在美聯儲主辦的大型銀行資本框架會議致歡迎辭。9:00pm，英國財政大臣里夫斯接受議會上院經濟事務委員會質詢；同一時間，聯合國秘書長古特雷斯就重要經濟任務與轉用可再生能源的時機發表講話。



在本港，明日公布業績的公司有:ASMPT(00522)等。



另外，歐洲央行周四（24日）公布議息結果，美國同日公布7月採購經理指數(PMI)。谷歌母公司Alphabet和特斯拉(Tesla)周三（23日）收市後公布季績。(wa)