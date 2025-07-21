21/07/2025 10:24

香港黃金交易所簽5項合作備忘錄

《經濟通通訊社21日專訊》香港黃金交易所(HKGX)成立首屆董事局，並簽訂5項協議，包括與中信銀行（國際）、螞蟻銀行（澳門）及柬埔寨衍生產品交易所(CDX)簽國際樞紐合作備忘錄；深圳聯合金融控股及金駿服務有限公司及廣東省黃金協會簽大灣區融合備忘錄。



其中，中信銀行（國際）方面合作開展交易資金結算服務，並特別提供離岸人民幣渠道，以支持發展金交所的人民幣公斤金條合約。螞蟻銀行（澳門）方面達成實物黃金業務合作協議，螞蟻銀行（澳門）將透過旗下支付寶（澳門）應用程式銷售一系列黃金產品，該應用程式將直接接入香港黃金交易所的電子平台，交易所將全力支援支付寶（澳門）客戶的黃金買賣、結算、倉儲和提金服務。



另外，柬埔寨衍生產品交易所(CDX)方面透過標準互認、市場推廣和品質保證，雙方將共同推動兩地黃金市場的互聯互通和深度發展。



此外，HKGX與深圳聯合金融控股有限公司、金駿服務有限公司三方共同建立集交易、結算、倉儲、數據和物流管理於一體的黃金產業鏈平台。廣東省黃金協會方面，將加強大灣區產業合作，積極推動出台專項政策指引，爭取在大灣區內的黃金交易、交割和通關便利化等方面實現制度突破，同時推動粵港澳大灣區黃金珠寶企業的國際化發展。



HKGX主席張德熙在主題演講中提到，黃金的未來將邁向數碼化、數字化、代幣化及普及化，包括區塊鏈技術驅動無縫交易；代幣化資產由金交所認證的金條支持，為存放於特區政府認可倉庫，例如香港國際機場轄下倉儲。他亦稱，面對經濟波動，凸顯黃金價值，HKGX致力成為亞洲可信賴的實物與數字貴金屬樞紐，且提到2024年《施政報告》支持香港發展國際黃金交易中心的政策將成為關鍵助力。(rh)