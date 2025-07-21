21/07/2025 17:28

【企業盈喜】美圖(01357)料中期經調整淨利潤增最多72%

《經濟通通訊社21日專訊》美圖(01357)發盈喜，預期今年上半年經調整淨利潤按年增長約65%至72%。



集團稱，盈利能力的顯著提升，主要由於核心業務「影像與設計產品」收入實現快速增長，而該增長則歸因於過去六個月內付費訂閱用戶數量的提升，而相關業務具高毛利率，且在整體收入的佔比持續擴大，帶動集團的整體毛利和毛利率同比雙增長。同時，得益於期內綜合運營費用增幅低於毛利增幅，從而令經營槓桿效應上升，進一步提升盈利能力。



公司稱，如果將非現金及非運營項目（如股權激勵、減值損失、以及以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產等）納入一併考慮，預期期內淨利潤按年錄得不低於30%增長。(rh)