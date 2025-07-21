21/07/2025 15:29

螞蟻銀行澳門夥香港金交所簽合作備忘錄，擬推新黃金交易服務

《經濟通通訊社21日專訊》螞蟻銀行（澳門）與香港黃金交易所簽署合作備忘錄，並建立戰略合作夥伴關係。



據備忘錄規劃，雙方將合作建立一站式黃金交易服務，通過線上線下相融合模式為用戶提供黃金交易。與傳統黃金交易模式相比，新服務將降低黃金投資門檻，使交易更靈活，實物黃金的兌換也將變得更為便利，進一步推動黃金投資和儲蓄的普及化及大眾化。



香港黃金交易所行政總裁馮煒能表示，在數字化浪潮下，傳統黃金交易正迎來新的機遇。期待未來攜手探索更多貴金屬數字服務場景，為行業注入新活力，共建更高效、更包容的貴金屬交易生態。(jl)