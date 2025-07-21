21/07/2025 15:53

景順趙耀庭：日本政局或出現重大轉變，寬鬆財政政策帶動日圓走強

《經濟通通訊社21日專訊》投資管理公司景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，繼早前失守眾議院後，日本執政聯盟現已失去參議院控制權，這結果反映日本政局出現重大轉變。他提及，政治不明朗因素上升，首相或執政聯盟重組的風險上升，這可能會為市場帶來波動。相關不確定性增加可能令政策環境變得更複雜，影響投資者信心。



另外，由於日本央行可能不想進一步對動盪的市場構成壓力，日本脆弱的政治局勢可能限制日本央行短期內收緊貨幣政策的空間，選舉結果亦可能影響日本財政政策走向。他認為，政黨意見分歧突顯不確定性增加，若在野黨影響力持續擴大，財政政策立場可能轉向更具擴張性。



趙耀庭補充，多個在野黨傾向推出大規模刺激措施，這可能令通脹壓力再現，並令日本央行政策前景的不確定性增加。至於寬鬆財政政策可能利好日本股市，但這亦可能引發對財政可持續性的憂慮，推高長期利率，並帶動日圓走強。(jl)