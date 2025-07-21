21/07/2025 11:36

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 0.19006 +5.774 一周 0.23619 -2.702 兩周 0.53357 -2.637 一個月 0.91036 -16.285 兩個月 1.39571 -17.655 三個月 1.8322 -10.036 六個月 2.43292 -7.821 一年 2.90441 -2.011

《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩日，報0.91036厘，是7月4日後最低，跌16.285基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.8322厘，跌10.036基點。隔夜息報0.19006厘，升5.774基點；一周拆息跌2.702基點，報0.23619厘，兩周則跌2.637基點，報0.53357厘。長息方面，六個月拆息跌7.821基點，報2.43292厘，一年期則跌2.011基點，報2.90441厘。港元匯價今日在7.8472-7.8494之間上落，最新報7.8494。資料來源：香港銀行公會