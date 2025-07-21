21/07/2025 11:36
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌兩日
《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌兩日，報0.91036厘，是7月4日後最低，跌16.285基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報1.8322厘，跌10.036基點。
隔夜息報0.19006厘，升5.774基點；一周拆息跌2.702基點，報0.23619厘，兩周則跌2.637基點，報0.53357厘。
長息方面，六個月拆息跌7.821基點，報2.43292厘，一年期則跌2.011基點，報2.90441厘。
港元匯價今日在7.8472-7.8494之間上落，最新報7.8494。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報0.19006厘，升5.774基點；一周拆息跌2.702基點，報0.23619厘，兩周則跌2.637基點，報0.53357厘。
長息方面，六個月拆息跌7.821基點，報2.43292厘，一年期則跌2.011基點，報2.90441厘。
港元匯價今日在7.8472-7.8494之間上落，最新報7.8494。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|0.19006
|+5.774
|一周
|0.23619
|-2.702
|兩周
|0.53357
|-2.637
|一個月
|0.91036
|-16.285
|兩個月
|1.39571
|-17.655
|三個月
|1.8322
|-10.036
|六個月
|2.43292
|-7.821
|一年
|2.90441
|-2.011
資料來源：香港銀行公會