21/07/2025 11:36

【ＡＩ】螞蟻AQ登頂內地蘋果應用醫療榜首，超越京東健康

《經濟通通訊社21日專訊》據內媒報道，螞蟻集團旗下人工智能(AI)健康應用程式AQ推出iOS版，上線不足24小時便攀升至內地蘋果應用程式商店(App Store)醫療榜榜首，超越小荷AI醫生、京東健康(06618)等應用程式。



AQ是螞蟻在醫療健康領域的戰略級應用，通過自研醫療大模型能力，向用戶提供尋醫、問診、讀報告、測健康等上百項AI服務，同時與近百萬真實醫生、超5000家公立醫院等專業服務鏈接。



*將與Apple Watch合作*



AQ在6月26日已上線安卓(Android)等主要應用市場，而伴隨iOS版上線，AQ已全面覆蓋主流智能手機平台。據悉，接入蘋果HealthKit平台之外，螞蟻AQ還將與Apple Watch合作，基於其安全功能開發更多創新服務能力，如跌倒檢測的緊急救援等。(ct)