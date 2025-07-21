21/07/2025 14:39

【穩定幣】第四範式、九鞅科技發「穩定幣底層資產管理解決方案」

《經濟通通訊社21日專訊》第四範式(06682)今日與固定收益金融科技平台--九鞅科技達成戰略合作，並聯合發布專門面向穩定幣生態的「穩定幣底層資產管理解決方案」。



該方案將第四範式的AI能力，與九鞅科技服務20+頭部金融機構的固收組合管理經驗聯合，旨在共同開拓穩定幣市場，彌補穩定幣投資領域缺乏合規、安全、智能的資產管理體系，推進穩定幣生態的智能化基礎設施建設，從而加速穩定幣合規產品的試點與落地。



這是第四範式在推出「穩定幣智能風控&智能合規解決方案」後，針對穩定幣市場的又一動作，聚焦方向也從風控、合規增加到資產收益穩定性領域。(ct)