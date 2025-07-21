21/07/2025 16:22

【穩定幣】京東幣鏈科技：京東穩定幣並未發行

《經濟通通訊社21日專訊》京東幣鏈科技近日表示，近期有人假冒京東名義，在主流交易平台發布名為JD-HKD的數字貨幣，欺騙用戶參與交易。



這些欺騙行為不僅損害了京東幣鏈科技的合法權益，也對參與交易的用戶造成損害。京東幣鏈科技已溝通主流交易平台下架相關數字貨幣，並發布公告提示用戶。



京東幣鏈科技表示，作為香港金管局穩定幣發行人沙盒的參與方，完全遵循香港監管指導落地的進程。在取得香港穩定幣發行人牌照前，所有以京東穩定幣、JD-HKD、JD-USD等字樣發幣、吸引用戶購買的，以及假借京東或京東合作方名義發幣的，均為騙局。京東也不會發布京東穩定幣外任何治理代幣。請廣大用戶仔細辨別、避免參與。(jq)