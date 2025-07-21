21/07/2025 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶5點子，報7.1771

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1522，較上個交易日跌24點子，兩連跌。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開5點子，報7.1771，上個交易日即期匯率收盤報7.1766。



市場人士稱，短期市場對人民幣未來走向存分歧，交投意願亦逐步走低。一外資行交易員亦表示，「短期人民幣估計就是這樣子，後面可能要看中美談判怎麼樣，最近雙方態度都比較和緩。」



澳新銀行最新點評稱，美元「功能性」的回歸減低了另一輪拋售的可能性，除非特朗普解僱了美聯儲主席鮑威爾，或者保護主義升級(尤其是針對中國的)超出市場的容忍度，但預計這兩種情況都不會發生。(jq)