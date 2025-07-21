21/07/2025 16:43

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌2點子，報7.1768

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1768，較上個交易日4時30分收盤價跌2點子，全日在7.1746至7.1796之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升35點子，報7.1771。



今日人民幣兌一美元中間價今報7.1522，較上個交易日跌24點子，兩連跌。



交易員稱，近期分紅購匯偏多，不過中間價表現持續強勢，人民幣整體波動有限，短期這種行情料延續。中金公司觀點認為，臨近8月，市場或愈發關注關稅預期的變化及美聯儲人事安排走向；目前內外部的環境變化仍有利於人民幣匯率表現，匯率在沒有外生衝擊的影響下或繼續保持溫和波動。



中國人行今日公布的7月貸款市場報價利率(LPR)連兩月持穩，符合市場普遍預期。市場人士稱，5月降準降息落地後，總量政策進入成效觀察期，疊加政策利率七天逆回購操作利率未有變動，LPR維持不變符合情理。(jq)