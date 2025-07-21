21/07/2025 11:53

《神州能源》內地6月全社會用電量增5.4%，半年增3.7%

《經濟通通訊社21日專訊》國家能源局公布，6月全社會用電量8670億千瓦時，同比增長5.4%。



從分產業用電看，第一產業用電量133億千瓦時，同比增長4.9%；第二產業用電量5488億千瓦時，同比增長3.2%；第三產業用電量1758億千瓦時，同比增長9.0%；城鄉居民生活用電量1291億千瓦時，同比增長10.8%。



1-6月，全社會用電量累計48418億千瓦時，同比增長3.7%，其中規模以上工業發電量為45371億千瓦時。



從分產業用電看，第一產業用電量676億千瓦時，同比增長8.7%；第二產業用電量31485億千瓦時，同比增長2.4%；第三產業用電量9164億千瓦時，同比增長7.1%；城鄉居民生活用電量7093億千瓦時，同比增長4.9%。(sl)