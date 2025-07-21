21/07/2025 17:11

《中國要聞》商務部：上半年消費市場平穩增長，家電熱銷文旅紅火

《經濟通通訊社21日專訊》中國商務部網站今日發布「消費促進司負責人談2025年上半年我國消費市場情況」文章指，今年以來，消費市場保持平穩增長態勢，為做強國內大循環、推動經濟持續向好提供有力支撐。



一是市場規模穩步擴大，消費主引擎作用更加凸顯。據國家統計局數據，上半年社會消費品零售總額24.55萬億元(人民幣．下同)，同比增長5.0%，增速比去年全年加快1.5個百分點。最終消費支出對GDP增長的貢獻率達52%，充分發揮經濟增長主引擎作用。分季度看，二季度社零總額同比增長5.4%，增速比一季度加快0.8個百分點。分消費類型看，上半年商品零售額同比增長5.1%，服務零售額增長5.3%。



二是以舊換新成效持續顯現，家電手機電腦等產品熱銷。上半年，限額以上單位家電、通訊器材、文化辦公用品、家具零售額同比分別增長30.7%、25.4%、24.1%和22.9%，乘用車零售量同比增長10.8%。



三是服務消費進一步擴大，文娛旅遊消費熱度不減。「五一」假期國內出遊3.14億人次，同比增長6.4%；遊客出遊總花費1802.69億元，同比增長8.0%。電影市場亮點突出，在系列優質國產影片帶動下，上半年全國電影票房超292億元，同比增長超20%。演出市場持續紅火，上半年全國演唱會票房同比增長約四成。



四是新型消費蓬勃發展。數字消費活力十足，上半年實物商品網上零售額同比增長6.0%，佔社零總額比重達24.9%。綠色消費持續升溫，新能源乘用車零售量增長33.3%，滲透率達50.2%。「IP+消費」方興未艾，知名IP衍生品熱銷，成為吸引年輕人的「流量密碼」。首發經濟熱度不減，新能源汽車、手機等領域多款新品首發，廣受消費者歡迎。



五是離境退稅優化政策成效初顯，入境消費不斷擴大。據國家移民局數據，上半年出入境外國人3805.3萬人次，同比增長30.2%；其中免簽入境外國人1364萬人次，同比增長53.9%。國家稅務總局數據顯示，上半年離境退稅銷售額同比增長94.6%。(sl)