21/07/2025 11:51

《匯海威言－毛偉廉》關稅倒數，市場靜待突破性消息

《匯海威言》特朗普新關稅8月1日實施在即，金、股、匯市場維持觀望格局，國際談判進展停滯令不確定性升溫。投資者預計將繼續採取觀望策略，等待突破性消息出現。



本周全球市場走勢將持續受消息面牽引，以下幾項潛在事件有機會引發金價、股市與匯率顯著波動：



*美國關稅政策或升溫*



特朗普近日暗示將對藥品與半導體行業實施高達200%關稅，若此項驚人稅率落實，將令關稅戰加劇升溫，金價會上升，美元會下跌，環球股市有下跌壓力。



*俄烏談判可能重啟*



烏克蘭於周日（20日）向俄方提出重啟停火談判，若俄方同意談判，市場避險情緒或略為降溫，金價將面臨小幅回調。



*歐美關稅談判或面臨新一輪惡化風險*



歐盟與美國的貿易談判未有進展，關稅實施日漸逼近，歐盟擬對總值840億美元的美國商品加徵報復性關稅，若本周談判仍陷僵局，將提升風險情緒。歐盟本周內公布如何應對美國新關稅政策，雙方本周任何負面評論或立場轉硬，均可能進一步推升關稅戰風險，加劇市場波動。本周四至周五（24至25日）舉行的「中歐峰會」，或將對中歐之間關稅政策釋出關鍵訊號，會後聯合聲明值得留意。



*日本政治動態影響日圓，或推升美元*



周一（21日）日本參議院選舉結果出爐，若導致政治不確定性升溫，日圓可能走弱，新一輪「日圓套利」交易或重啟，將間接推升美元匯價，亦有助支持美債和美股。



*本周重要經濟數據*



周二（22日）

20:30：美國聯儲局主席鮑威爾發表演說，因關稅政策尚未明朗，預料其言論將略為偏向鷹派，短期有助支撐美元。



周四（24日）

01:00：美國財政部拍賣20年期國債，上次中標利率為4.943%，本次需求與利率變化將反映市場對美元長期風險的預期。7月11日拍賣30年期國債，中標利率為4.889%，略高於上次的4.844%，反映市場對美國長債需求下降，對長線美元走勢不利。

20:15：歐洲央行議息，市場預計利率維持在2.15厘不變，未來央行政策指引將是市場觀察重點。



周五（25日）

20:30：美國公布6月耐用品訂單月率，市場預測為-10.3%，顯著低於前值+16.4%。如結果與預測接近，或引發市場對美國經濟前景的憂慮，美元有下跌壓力。



*現貨黃金技術分析*



黃金現貨上周五（18日）收報3350美元，仍於周線圖敏感三角形之內，並已推進至三角形末端，意味著短期內突破方向將明朗。按周線圖技術指標顯示，上方關鍵阻力位是3417美元，若成功突破，金價有望再度挑戰歷史高位3500美元或更高；下方重要支撐位是3297美元，若失守，可能進一步回落至3120美元（5月12日低點）。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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