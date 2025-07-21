21/07/2025 13:03

【外圍經濟】微軟就SharePoint伺服器漏洞發出警報

《經濟通通訊社21日專訊》微軟就SharePoint伺服器受到「主動攻擊」發出警告，並建議客戶立即安裝安全更新。



在上周六（19日）發布的警報中，微軟表示，漏洞允許授權的攻擊者在網路上執行欺騙。不過，漏洞僅適用於組織內部使用的SharePoint伺服器，位於雲端的Microsoft 365中的SharePoint Online沒有受到攻擊。



美國聯邦調查局（FBI）周日表示，已知道這些攻擊，並正在與聯邦和私人機構的合作夥伴密切合作，但沒有提供其他細節。



過去幾天，身份不明的黑客利用一個漏洞發動針對國際機構和企業的攻擊。SharePoint一般用於在組織內部共享文件。(rc)