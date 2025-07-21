21/07/2025 14:14

【外圍經濟】巴菲特退休引發擔憂，巴郡股票連續3個月落後大市

《經濟通通訊社21日專訊》在巴菲特宣布接班人後，巴郡的股價持續落後於大市。公司於2025年的表現未能跟上標普500指數的步伐，引發投資者對後巴菲特時代發展方向的擔憂。



自巴菲特5月3日透露，他計劃將巴郡的領導權移交給繼任者以來，該公司的B類股已經下跌12%。這一下跌使該股今年至今的漲幅大幅縮水至4.5%，而同期標普500指數的漲幅為7%。



巴郡的B股在過去7周有6周下跌，目前正走向連續第3個月下跌。如果7月以負值結束，這將是該公司自2022年6月以來，最長的月連跌。另一個技術疲軟的訊號是，巴郡B類股最近跌破200日移動平均線，結束連續573個交易日高於200日移動平均線的記錄，是自1996年其B類股問世以來最長的一次。



分析指，最近的表現不佳凸顯巴郡在後巴菲特時代面臨的挑戰。隨著接班的臨近，關於未來的領導層將如何保持巴郡的業績、文化和嚴謹的投資方式的問題仍然存在。(rc)