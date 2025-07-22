22/07/2025 17:48

《外圍焦點》鮑威爾在大型銀行資本框架會議致辭

《經濟通通訊社22日專訊》美國財報季開鑼，但白宮稱特朗普即將發出更多關稅信函，美股三大指數昨日收市各有升跌，納指與標普500指數再創新高，但尾盤回吐大部分漲幅，道指收市倒跌。道指跌19.12點或0.04%，報44323.07點；納指升78.52點或0.38%，報20974.17點；標普500指數升8.81點或0.14%，報6305.60點。港股方面，恒生指數收市報25130，升135點或0.5%，成交2661億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，美聯儲主席鮑威爾在美聯儲主辦的大型銀行資本框架會議致歡迎辭。9:00pm，英國財政大臣里夫斯接受議會上院經濟事務委員會質詢；同一時間，聯合國秘書長古特雷斯就重要經濟任務與轉用可再生能源的時機發表講話。23日凌晨1:00am，美聯儲金融監管副主席鮑曼主持美聯儲主辦的大型銀行資本框架會議的爐邊談話環節；同一時間，歐洲央行總裁拉加德及管委會成員與歐洲投資銀行總裁卡爾維尼共進便宴並交流看法。



在美國，今日公布業績的公司有：通用汽車(US.GM)、可口可樂(US.KO)、德州儀器(US.TXN)等。(wa)