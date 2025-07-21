22/07/2025 07:58

《國金頭條》財報季拉開帷幕，納指與標指續創新高，道指收市倒跌

《經濟通通訊社22日專訊》美國財報季開鑼，但白宮稱特朗普即將發出更多關稅信函，美股三大指數周一（21日）收市各有升跌，納指與標普500指數再創新高，但尾盤回吐大部分漲幅，道指收市倒跌。



納指於盤中高見21077.37點，標普500指數一度升至6336.08點，再創盤中新高。道指收市轉跌19.12點，或0.04%，報44323.07點；納指升78.52點，或0.38%，報20974.17點；標普500指數升8.81點，或0.14%，報6305.60點。



*特斯拉本周公布季績*



特斯拉(US.TSLA)和谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)將於本周公布季績，特斯拉日內先升後跌，收市跌0.4%，Alphabet則升2.7%。Meta(US.META)升1.2%，蘋果(US.AAPL)升0.6%。



*美元兌日圓震盪向下*



美匯指數震盪向下，報97.84，較上周五下跌0.62%。投資者聚焦近期美國經濟數據和政策動向，觀望聯儲局後續利率路徑。受日本政治局面急劇變化因素影響，美元兌日圓大幅震盪。美元兌日圓呈向下走勢，報約147.29，跌逾1%。



歐元兌美元延續上周升勢，盤中高見1.1716，日內報1.1693，上升0.57%，反映投資者對歐洲央行本周會議及歐元區經濟數據審慎樂觀。



國際黃金市場延續升勢，現貨金及紐約期金日內雙雙突破3400美元關口。現貨黃金於盤中高見每盎司3401美元，單日漲幅1.4%，紐約期金報每盎司3410美元，上升1.5%，延續上周末升勢。



國際油價於區間內波動，紐約期油及布蘭特期油均輕微下滑，市場聚焦美國庫存與OPEC+產量政策，整體氛圍偏向觀望。紐約期油報每桶65.68美元，下跌0.54%。布蘭特期油報68.92美元，下跌0.52%。(jf)