22/07/2025 08:12

【特朗普新政】打壓升級！特朗普眾議院盟友指控鮑威爾涉造偽證

《經濟通通訊社22日專訊》特朗普政府對聯儲局主席鮑威爾的打壓升級，據霍士新聞報道，國會共和黨眾議員盧納向司法部請求刑事調查，指控鮑威爾在國會作證過程中兩度作出虛假陳述，涉事焦點為聯儲局華盛頓總部--埃克爾斯大樓的翻新和資金運用問題。



盧納於7月21日向司法部遞交通報信，指6月25日鮑威爾在美國參議院銀行、住房及城市事務委員會就聯儲局總部翻新作證時，多項陳述存在重大失實。據她指，鮑威爾曾淡化大樓豪華設施與維修標準所引發的爭議，並未如實陳述相關詳情。



盧納還揭露，鮑威爾函達管理和預算辦公室時，聲稱項目由原定19億美元成本提升至25億美元僅屬小幅調整。但國會調查人員查閱的內部資料則顯示，超支及規模變更皆屬重大且性質嚴重，明顯與主席說法有異。



*財長貝森特：應對聯儲局展開全面審查*



與此同時，財長貝森特在社交網站X發帖說，聯儲局領導層應展開「全面的制度性審查，來增強其公信力。」貝森特批評聯儲局權力過大，「持續將職責滲透到核心使命以外的領域」，又表示應該對聯儲局進行「大規模建築翻修」的決定進行審查。(jf)







